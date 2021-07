Polizei Mettmann

POL-ME: Unbekannte warfen Sandsäcke und ein Fahrrad auf die Hardt - Langenfeld - 2107123

Mettmann (ots)

Bislang noch unbekannte Täter haben in der Nacht zu Montag (26. Juli 2021) in Langenfeld von der Brücke einer Unterführung zwei Sandsäcke und ein Fahrrad auf die Hardt geworfen. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen sowie ein Strafverfahren wegen eines "Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr" eingeleitet.

Das war geschehen:

Gegen 1:40 Uhr waren zwei Polizeibeamte im Rahmen ihrer Streife über die Hardt gefahren, als ihnen ein Auto auffiel, welches rückwärts aus der Unterführung in Richtung Solinger Straße nach oben fuhr. Außerdem stellten die Beamten fest, dass auf der Fahrbahn der Unterführung zwei Sandsäcke sowie ein Fahrrad lagen. Augenscheinlich hatten bis dahin noch unbekannte Personen diese Gegenstände gerade erst auf von der Brücke auf die Fahrbahn geworfen.

Die Polizeibeamten stoppten daraufhin den Wagen, der rückwärts aus der Unterführung kam. Der 18-jährige Fahrer sowie seine beiden Begleiter gaben übereinstimmend an, kurz zuvor durch die Unterführung in Richtung Solinger Straße gefahren zu sein, als sie vor ihnen die Sandsäcke und das Fahrrad bemerkten. Zudem sollen sich drei bis vier junge Männer auf der Überführung, an der Brüstung der Kronprinzstraße, aufgehalten haben, die zudem auch noch eine Warnbarke mit sich trugen.

Die Polizeibeamten räumten daraufhin die Straße und leiteten eine Fahndung nach den Personen ein, konnten hierbei jedoch keine Verdächtigen antreffen. Leider liegt zu den jungen Männern keine Personenbeschreibung vor.

Dennoch fragt die Polizei:

Wer hat in der Nacht zu Montag verdächtige Beobachtungen im Umfeld der Unterführung gemacht oder weiß möglicherweise sogar, wer für diesen gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr verantwortlich ist? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Langenfeld jederzeit unter der Rufnummer 02173 288-6310 entgegen.

