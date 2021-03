Polizei Bochum

POL-BO: Auto durch Böller beschädigt - Zeugen gesucht!

Bochum (ots)

Am 27. Februar, um 19.45 Uhr, kam es in Bochum zu einer Sachbeschädigung an einem Pkw.

Zur Tatzeit wurde ein Anwohner der Goldhammer Straße durch einen lauten Knall aufmerksam.

Unbekannte hatten vor dem Haus an der Heckscheibe eines geparkten Autos einen Knallkörper entzündet. Dadurch wurde die Scheibe erheblich beschädigt.

Das Kriminalkommissariat 11 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer 0234 909-4105 (-4441 außerhalb der Geschäftszeiten) um Zeugenhinweise.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell