Polizei Hagen

POL-HA: Frau fährt gegen PKW - Unfallflucht

Hagen-Eilpe (ots)

Am Mittwoch, 02.02.2022, beobachtete eine Zeugin in der Wörthstraße gegen 09:10 Uhr einen Unfall. Eine Frau versuchte mit ihrem VW aus einer Parklücke herauszufahren. Dabei rollte sie nach vorne und touchierte einen Seat. Die Fahrerin erschrak daraufhin ganz eindeutig. Auch beim zweiten Ausparkversuch streifte sie den Seat erneut, sodass dieser ein Stück nach vorn geschoben wurde. Erst danach fuhr sie davon. Die Polizei verständigte sie nicht. Dies übernahm die Zeugin ihrerseits. Das Kennzeichen hatte sie sich notiert. Eine Polizeistreife konnte die Unfallfahrerin auf der Frankfurter Straße anhalten. Die 33-Jährige gab an, nichts von dem Vorfall bemerkt zu haben. Es entstand ein Schaden von über 1.000 Euro. Die Polizisten legten eine Anzeige vor und übergaben den Fall an das Verkehrskommissariat. (hir)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell