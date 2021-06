Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Besprühter Zebrastreifen

Worms, Stephansgasse (ots)

Durch unbekannte Täter wurde in der Nacht von Freitag, den 11. Juni auf Samstag, den 12. Juni der Zebrastreifen in der Stephansgasse kurz vor dem Lutherkreisel mittels Farbe besprüht. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wendet sich bitte an die Polizei Worms unter: 06241-852-0

