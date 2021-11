Polizeidirektion Hannover

POL-H: Öffentlichkeitsfahndung: Wer hat Friedhelm C. (86) gesehen?

Hannover (ots)

Seit dem 08.11.2021 sucht das Polizeikommissariat (PK) Laatzen nach dem 86 Jahre alten Friedhelm C. aus Laatzen-Mitte. Der Senior war am Vorabend zuletzt von seiner Ehefrau gesehen worden.

Gegen 12:00 Uhr des 08.11.2021 meldete sich die Ehefrau des Vermissten beim PK Laatzen. Am Abend zuvor hatte sie ihren Mann das letzte Mal gegen 22:00 Uhr vor dem zu Bett gehen gesehen. Am nächsten Morgen sei ihr Mann unauffindbar gewesen. Nachdem sie zunächst alle Freunde und Bekannten abtelefoniert hatte, meldete die Frau sich bei der Polizei.

Neben der Suche mit mehreren Streifenwagen nach dem Vermissten kam auch ein Personenspürhund - ein sog. "Mantrailer" - zum Einsatz. Keine der Maßnahmen führte bislang zum Antreffen des Seniors.

Da eine Gefährdung für Friedhelm C. nicht ausgeschlossen werden kann, fahndet die Polizei nun öffentlich mit einem Foto nach ihm und bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Friedhelm C. ist circa 1,80 Meter groß und hat eine schlanke Statur und eine Glatze. Möglicherweise ist er mit einer blauen Strickmütze, einer dunkelblauen Jacke und einer dunkelroten Jeanshose bekleidet. Zeugen, die Hinweise zum Aufenthalt von Friedhelm C. machen können, werden gebeten, sich beim PK Laatzen unter der Telefonnummer 0511 109-4317 zu melden. /ms, bo

