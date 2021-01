Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Versuchter Einbruch in Juweliergeschäft

Hamm-Mitte (ots)

Unbekannte versuchten am Mittwoch, 27. Januar, in ein Juweliergeschäft in der Weststraße einzubrechen.

Der oder die Täter versuchten in der Nacht gegen 2.45 Uhr eine Schaufensterscheibe einzuschlagen. Die Scheibe hielt der Gewalteinwirkung stand, so dass die Einbrecher nicht an die Ware gelangen konnten.

Hinweise zu verdächtigen Feststellungen, Personen oder Fahrzeugen in Tatortnähe nimmt die Polizei Hamm telefonisch unter 02381 916-0 oder über die E-Mailadresse hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen.(hei)

