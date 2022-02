Polizei Hagen

POL-HA: Motorradfahrer bei Fahrstreifenwechsel übersehen

Hagen-Mitte (ots)

Auf dem Graf-von-Galen-Ring übersah eine Autofahrerin am Mittwoch (02.02.2022) um 12.30 Uhr einen 17-jährigen Motorradfahrer. Die 30-jährige Hagenerin wollte mit ihrem Kia in Richtung Altenhagen fahren und vom linken auf den rechten Fahrstreifen wechseln. Auf diesem fuhr jedoch der Hagener, der einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern konnte. Er stürzte in einen geparkten Ford und verletzte sich leicht. Eine Rettungswagenbesatzung brachte ihn zur Behandlung in ein Krankenhaus. Die Kia-Fahrerin und ihr Beifahrer blieben bei dem Unfall unverletzt. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von ungefähr 3.500 Euro. Aufgrund der starken Beschädigungen des Motorrads musste das Leichtkraftrad abgeschleppt werden. (arn)

