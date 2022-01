Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Rangelei um Weihnachtsbäume - Korrektur des Einsatztortes -#polsiwi

Freudenberg-Büschergrund (ots)

Am 17.01.2022 veröffentlichte die Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, dass es am 15.01.2022 in Siegen-Langenholdinghausen in der dortigen Olper Straße zu einer Rangelei um entsorgte Weihnachtsbäume gekommen sei. Pressemeldung siehe unter: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65854/5123038

Im Rahmen der weiteren Ermittlungen sowie aufgrund eines Hinweises kam nun heraus, dass der Tatort nicht in Siegen-Langenholdinghausen war, sondern sich die Tat in Freudenberg-Büschergrund in der dortigen Olper Straße ereignet hat.

Die Kreispolizeibehörde bittet für die versehentlich falsche Ortsangabe um Entschuldigung.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell