POL-SI: Einbrecher schlugen mehrfach in Siegen zu -#polsiwi

Gleich an mindestens vier Tatorten schlugen unbekannte Täter zu.

Zwischen Donnerstagabend (27.01.2022) und Freitagmorgen (28.01.2022) brachen Unbekannte in zwei Objekte ein, bei zwei weiteren blieb es bei Einbruchversuchen.

In der Löhrstraße drangen die Täter in die Räumlichkeiten einer dortigen Tanzschule ein, nachdem man gewaltsam die Eingangstür geöffnet hatte. Bereits am Vortag ist es hier zu einem Einbruch gekommen. Bislang liegen noch keine Erkenntnisse vor, ob die Eindringlinge bei dem erneuten Einbruch auch etwas entwendet haben.

Einen weiteren Einbruch gab es in der Kölner Straße in ein dortiges Bekleidungsgeschäft zu verzeichnen. Auch hier wurde die Eingangstür gewaltsam geöffnet. Bislang ist bekannt, dass mehrere Kleidungsstücke sowie eine kleinere Bargeldmenge entwendet wurden.

Bei Einbruchversuchen blieb es bei einem weiteren Ladenlokal in der Kölner Straße sowie einem Bekleidungsgeschäft in der Löhrstraße. In beiden Fällen versuchten die Täter ebenfalls die Eingangstüren gewaltsam zu öffnen, was jedoch nicht gelang.

Die Kriminalpolizei in Siegen führt die Ermittlungen und bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 0271 / 7099-0 zu melden.

