Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Werl - Räuber flüchtig - Polizei sucht mit Personenbeschreibung Tatverdächtigen

Werl (ots)

Zu einem versuchten Raubüberfall kam es am Montag (3. Januar 2022), gegen 18.50 Uhr, an der Kaiserin-Gisela-Straße / Unnaer Straße in Werl. Ein Unbekannter trat an einen 15-jährigen Werler heran und forderte unter Vorhalt eines "Butterfly-Messers" dessen E-Scooter. Nachdem der Jugendliche die Herausgabe verweigerte sprühte der Tatverdächtige seinem Opfer Reizgas ins Gesicht und flüchtete mit einem älteren, silbernen Trekkingfahrrad. Der leicht verletzte 15-Jährige wurde mit einem Rettungswagen zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Zeugen beschrieben den Tatverdächtigen als

- ungefähr 16 bis 17 Jahre alt - circa 182 cm groß - Der Tatverdächtige sprach vermutlich mit leicht arabischen Akzent. - Er trug eine schwarze Kappe von "Lacoste", hellblaue OP-Maske, eine schwarze Daunenjacke, schwarze Jeanshose und schwarze Schuhe. - Die Flucht trat er mit einem älteren, silbernen Trekkingfahrrad an.

Die Kriminalpolizei hofft nun auf weitere Zeugen, die Angaben zu dem Räuber machen können, die zu dessen Identifizierung führen. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02922-91000 entgegen. (reh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell