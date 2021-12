Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Diebstahl in/aus Einfamilienhaus

Lahnstein (ots)

Am 12.12.2021, in der Zeit zwischen 15:45 und 19:15 Uhr, kam es in Lahnstein im Oberheckerweg zu einem Diebstahl in / aus einem Einfamilienhaus.

Bis dato unbekannter Täter nutzte in der o.g. Zeit die Abwesenheit der Hausbewohner aus und entwendete mehrere Gegenstände im bzw. aus dem Haus. Nach ersten Erkenntnissen gelangte der Täter vermutlich über die seitlich am Haus gelegene Terrasse in das Objekt.

Hinweis zur Tat, insbesondere im Hinblick auf verdächtige Personen zur Tatzeit in Tatortnähe, bitte an die Polizei Lahnstein.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell