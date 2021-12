Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Graffiti-Sprayer in Vallendar gestellt

Bendorf (ots)

Am 12.12.2021 um 19:39 Uhr meldete ein Zeuge der Polizei in Bendorf, dass aktuell ein Graffiti-Sprayer das Viadukt an den Bahngleisen des Willy-Brandt-Ufers in Vallendar besprühe. Durch zeitnahes Eintreffen konnte der Beschuldigte noch vor Ort gestellt und durchsucht werden. Bei ihm wurden eine Vielzahl an Graffiti-Spraydosen, sowie auch eine geringe Menge an Betäubungsmitteln aufgefunden und sichergestellt. Da er mit seinem Firmenwagen zum Tatort gefahren war und unter Drogeneinfluss stand, wurde bei dem 27-jährigen Täter aus der VG Höhr-Grenzhausen eine Blutprobe entnommen und mehrere Verfahren gegen ihn eingeleitet.

