POL-PDKO: PI Simmern - Wochenend-Pressemeldung

Simmern/Hunsrück (ots)

Die Beamten der Polizeiinspektion Simmern mussten im Verlaufe des Wochenendes unter anderem 11 Verkehrsunfälle aufnehmen. Glücklicherweise blieb es in allen Fällen bei Sachschäden.

Am Freitag, den 10.12.2021 ereignete sich auf der L242 zwischen Dörrebach und Argenthal ein Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen befuhren ein Lkw und ein Pkw Toyota die L 242 in Richtung Argenthal. Kurz hinter dem Forsthaus Thiergarten musste der Lkw-Fahrer sein Fahrzeug aufgrund schneebedeckter Fahrbahn stoppen. Der Toyota-Fahrer beabsichtigte, an dem stehenden Lkw vorbeizufahren. Als er einen entgegenkommenden Pkw Audi bemerkte, lenkte er sein Fahrzeug nach links auf den unbefestigten Seitenstreifen und hielt dort an. Der Fahrer des Audi setzte seine Fahrt fort und touchierte hierbei sowohl den Lkw, als auch den Toyota. Im Anschluss setzte der Fahrer des Audi seine Fahrt fort, ohne sich um die Schadensregulierung zu bemühen. Hinweise zu dem Unfallverursacher nimmt die Polizei Simmern unter 06761/9210 oder pisimmern@poliztei.rlp.de entgegen.

