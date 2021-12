Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Sachbeschädigung an Fahrzeugen- Zeugenaufruf

Koblenz (ots)

In der Nacht zum 10.12.2021 wurden in der Straße In der Hohlstadt in Koblenz mehrere Fahrzeuge beschädigt.

Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Lahnstein unter 02621/913-0 oder per E-Mail pilahnstein@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell