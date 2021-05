Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Autofahrer stößt mit Radfahrer zusammen

Kaiserslautern (ots)

Am 07.05.2021 gegen 15:45 Uhr kam es zu einem Unfall zwischen einem PKW-Fahrer und einem Radfahrer auf dem Feldwirtschaftsweg zwischen Siegelbach und Erfenbach. Der Autofahrer fuhr langsam an dem Radfahrer vorbei, touchierte ihn aber dennoch mit dem Außenspiegel. Der Radfahrer stürzte infolgedessen zur Seite und verletzte sich hierbei leicht am Fuß. Dem Autofahrer ist dies vermutlich aufgefallen, dennoch fuhr er weiter und zeigte dem Radfahrer beleidigende Gesten. Auf Grund des abgelesenen Kennzeichens konnte der Autofahrer ermittelt werden. Dieser stelle den Unfallhergang anders dar. Die Polizei ermittelt.|PvD

