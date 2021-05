Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Zeugen für Unfallflucht gesucht

Kaiserslautern (ots)

In der Friedenstraße kam es in der Nacht von Donnerstag auf Freitag zu einer Verkehrsunfallflucht. Die geschädigte Halterin parkte ihren PKW am rechten Fahrbahnrand in Fahrtrichtung Mannheimer Straße. Als sie am Freitagmittag zu ihrem PKW zurückkam, bemerkte sie eine Beschädigung am linken Außenspiegel. Ein bisher unbekannter Fahrer touchierte, vermutlich im Vorbeifahren, den Spiegel des geparkten Fahrzeugs und entfernte sich unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Die Polizei ermittelt. Zeugen, die den Verkehrsunfall zwischen 06.05.2021 20:50 Uhr und 07.05.2021 12:50 Uhr beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2150 oder pikaiserslautern1@polizei.rlp.de mit der Polizeiinspektion in der Gaustraße in Verbindung zu setzen.|PvD

