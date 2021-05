Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Verkehrsunfallflucht auf Parkplatz

Kaiserslautern (ots)

Zu einer Verkehrsunfallflucht war es am Donnerstagmittag gegen 12:25 Uhr in der Mannheimer Straße gekommen. Der Fahrer eines PKW parkte auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes ein und touchierte hierbei die Türen des danebenstehenden Fahrzeugs. Der Unfall wurde durch Zeugen beobachtet, die auch den Beamten mitteilten, dass der Fahrer durch seine Mitfahrerin auf den Zusammenstoß aufmerksam gemacht worden war. Dennoch begab er sich, ohne den Schaden anzuschauen, in das Einkaufszentrum. Dank den Mitteilern konnte der Verursacher ermittelt werden. Auf ihn kommt nun eine Strafanzeige zu. Die Schadenshöhe beträgt etwa 1.400 Euro.|PvD

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell