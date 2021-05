Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Hochspeyer (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Eine mutmaßliche Unfallflucht am Bahnhof in Hochspeyer ist der Polizei am Donnerstag gemeldet worden. Gesucht werden nun Zeugen, die dort eventuell eine Beobachtung gemacht haben. Der betroffene Autobesitzer hatte am gegen 5:20 Uhr seinen VW-Polo auf dem Parkplatz abgestellt. Als er gegen 18:20 Uhr zu seinem Wagen zurückkehrte, entdeckte er einen Schaden am rechten Außenspiegel und der Beifahrerseite. Der verantwortliche Verursacher hat sich nicht gemeldet. Die Polizei bittet deshalb Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2150 bei der Polizeiinspektion in Kaiserslautern zu melden. |elz

