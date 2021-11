Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Autoscheiben eingeschlagen

Soest (ots)

In der Höggen- und Nöttenstraße wurden bei zwei Autos am Donnerstag (11. November 2021) die Seitenscheiben eingeschlagen. In der Nöttenstraße konnte die Tatzeit auf 17.00 Uhr bis 22.40 Uhr und in der Höggenstraße auf 20.30 Uhr bis 22.00 Uhr eingegrenzt werden. Der "Autoknacker" entwendete hierbei ein IPhone 7 und einen älteren IPod. Die Polizei weist darauf hin, dass Autoaufbrecher sich insbesondere durch im Innenraum des Wagens befindliche, mutmaßliche Wertgegenstände oder Taschen motiviert fühlen, einen näheren Blick darauf zu werfen. Denken Sie immer daran, ein Auto ist kein Tresor. Lassen Sie keine Gegenstände im Auto offen liegen, die Straftäter anziehen könnten. (reh)

