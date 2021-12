Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Wochenendbericht der PI Boppard (10. - 12.12.2021)

Boppard (ots)

Sachbeschädigung an PKW/ LIDL-Parkplatz Oberwesel Am Freitag, den 10.12.2021, zwischen 12:00 Uhr - 12:30 Uhr, kam es auf dem Parkplatz des LIDL-Marktes in Oberwesel zu einer Sachbeschädigung. Ein noch unbekannter Täter schlug die hintere Seitenscheibe eines PKW ein, während die Geschädigte am Einkaufen war. Zeugen der Tat werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Boppard melden.

Trickdiebstahl in Oberwesel

Am Freitag, den 10.12.2021, gegen 16:30 Uhr, gaben zwei männliche Personen vor einen Tannenbaum an einem Verkaufstand in Oberwesel kaufen zu wollen. Während des Bezahlvorgangs lenkte einer der Männer den Verkäufer ab, sodass der andere Mann zunächst unbemerkt in die Geldbörse des Verkäufers greifen konnte. Als die Männer dann wegliefen, fiel dem Geschädigten auf, dass etwa 400 Euro aus der Geldbörse entwendet wurden.

