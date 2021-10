Polizei Hagen

POL-HA: Öffentlichkeitsfahndung wegen des Verdachts des Computerbetruges - Wer kennt diesen Mann?

Hagen (ots)

Bereits am 09.10.2020 brachte ein 73-jähriger Hagener den Diebstahl seiner Kreditkarte zur Anzeige. Der bislang unbekannte Täter verwendete die gestohlene Karte im Anschluss insgesamt sechs Mal für die Bargeldabhebung an Geldautomaten. Am 10.10.2020 setzte der Unbekannte Täter die Karte dann an einem Automaten am Bahnhof in Iserlohn ein. Dabei filmte ihn eine Videoüberwachungskamera. Zur Veröffentlichung der dabei entstandenen Bilder liegt nun ein Gerichtsbeschluss vor. Zeugen, die Hinweise zur Identität des Mannes oder zu dessen Aufenthaltsort machen können, melden sich bitte unter der Rufnummer 02331-986 2066. (sen)

Die Fotos können Sie unter dem folgenden Link finden:

https://url.nrw/TV22102021

