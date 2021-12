Polizei Coesfeld

POL-COE: Ascheberg, Bahnhofsweg/ Versuchter Einbruch in Profilschule

Coesfeld (ots)

Unbekannten gelang es nicht, in einen Nebentrakt der Profilschule Ascheberg einzudringen. Zwischen 21.30 Uhr am Mittwoch (08.12.21) und 9 Uhr am Donnerstag (09.12.21) versuchten sie, eine Tür aufzuhebeln. Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-7930 um Hinweise.

