Polizei Coesfeld

POL-COE: Kreis Coesfeld/ Vier Glätteunfälle

Coesfeld (ots)

Zwischen 8.30 Uhr und 9.30 Uhr gab es im Kreis Coesfeld am Donnerstag (09.12.21) vier Glätteunfälle. Drei Personen wurden dabei verletzt. In zwei Fällen blieb es bei Blechschäden.

Gegen 9 Uhr befuhr eine 23-jährige Autofahrerin aus Münster die K27 in Richtung Hiddingsel. Vor dem Ortseingang kam sie in einer Linkskurve ins Schleudern und nach links von der Straße ab. Das Auto berührte einen Baum und kam im Straßengraben zu Stehen. Die Münsteranerin und ihr 39-jähriger Beifahrer aus Dülmen kamen verletzt mit Rettungswagen in Krankenhäuser.

Verletzungen trug auch eine 59-jährige Radfahrerin aus Coesfeld davon. Gegen 9.30 Uhr befuhr sie die Bahnhofstraße in Coesfeld. Als sie links in die Laurentiusstraße abbiegen wollte, geriet sie ins Rutschen und stürzte. Mit einem Rettungswagen kam sie in ein Krankenhaus.

Auf der Beerlage (L550) rutschte ein Lkw gegen 8.50 Uhr in den Straßengraben. Dabei beschädigte er einen Strommast. Der Netzbetreiber war vor Ort, um sich des Schadens anzunehmen. Nach rund zwei Stunden war der Lkw geborgen. Ein Rettungswagen war nicht im Einsatz.

In Senden-Bösensell kam es an der Straße Im Südfeld ebenfalls zu einem Unfall, bei dem es beim Blechschaden blieb.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell