Polizei Coesfeld

POL-COE: Nottuln, Buxtrup/ Brand in einem Wohnhaus

Coesfeld (ots)

Am Mittwochabend (09.12.21) gab es in Nottuln einen Feuerwehreinsatz. Gegen 16.15 Uhr kam es in einem Einfamilienhaus in der Bauerschaft Buxtrup zu einem Brand in einem Räucherraum. Die Feuerwehr löschte den Brand. Zudem rettete sie mehrere Tiere aus dem Gebäude und der angrenzenden Scheune. Nach derzeitigem Stand ist niemand ins Krankenhaus gekommen. Die Polizei ermittelt noch die Brandursache.

