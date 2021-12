Polizei Coesfeld

POL-COE: Senden, Biete/ Geldwechselautomat gestohlen

Coesfeld (ots)

In der Nacht zu Donnerstag (9.12.21) hebelten Unbekannte gegen 3.40 Uhr die Metalltür eines Wohn- und Geschäftshauses in der Straße Biete auf. Sie verschafften sich Zugang zu einer Spielehalle und entwendeten einen Geldwechselautomaten, in dem sich unter anderem Bargeld befand. Aufgrund des Gewichts müssen mehrere Personen beim Abtransport geholfen haben. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Lüdinghausen Tel. 02591/7930 zu melden.

