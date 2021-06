Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Auto beschädigt - Unfälle

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Winnenden: Unfallflucht

Ein Verkehrsteilnehmer beschädigte am Montagmorgen gegen 08 Uhr einen geparkten BMW in der Forchenwaldstraße. Anschließend entfernte er sich von der Unfallstelle und hinterließ Sachschaden in noch unbezifferter Höhe. Das Polizeirevier Winnenden hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07195 6940 um Hinweise zum noch unbekannten Unfallverursacher.

Rudersberg: Reifen zerstochen

An einem geparkten Mercedes in der Kernerstraße wurde zwischen Samstagabend 18 Uhr und Sonntagabend 19 Uhr der vordere Reifen zerstochen. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von etwa 200 Euro. Auf dem Polizeiposten Rudersberg laufen nun die Ermittlungen zu dem Vorfall. Dort werden Hinweise zum noch unbekannten Vandalen unter der Telefonnummer 07183 929316 entgegengenommen.

Fellbach: Auto gestreift

Ein 57-jähriger Passat-Fahrer befuhr am Donnerstag gegen 11 Uhr die Pestalozzistraße in Richtung Schorndorf Straße. Er wich einem entgegenkommenden Auto aus und streifte dabei einen am rechten Fahrbahnrand parkenden VW Golf. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von ca. 8000 Euro.

