POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle

Sulzbach an der Murr: Unfall auf Bundesstraße

Am Mittwochnachmittag kurz vor 17 Uhr befuhr ein 69-jähriger Fahrer eines VW Caddy die B 14 zwischen Großerlach und Sulzbach. In einer Linkskurve kam er in den Grünstreifen und verlor beim Gegenlenken die Kontrolle. Das Fahrzeug geriet auf die Gegenfahrbahn, wo es mit einem entgegenkommenden Transporter sowie mit einem weiteren Pkw Skoda kollidierte. Der Unfallverursacher wurde beim Unfall verletzt und musste vom Rettungsdienst in eine Klinik verbracht werden. Die anderen Insassen in den Unfallautos blieben unverletzt. An den drei Fahrzeugen entstand jeweils Totalschaden.

Waiblingen: Unfallflucht

Zwischen Samstagabend und Mittwochnachmittag 16 Uhr beschädigte ein Verkehrsteilnehmer einen geparkten Fiat in der Straße an der Burgschule. Dabei verursachte er Sachschaden und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Das Polizeirevier Waiblingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07151 950422 um Hinweise zum noch unbekannten Unfallverursacher.

