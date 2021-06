Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfall auf B 29 und Feuerwehreinsatz

Aalen (ots)

Schorndorf: Von Fahrbahn abgekommen

Ein 27-Jähriger befuhr am frühen Donnerstagmorgen gegen 2.15 Uhr die B29 in Richtung Stuttgart. Zwischen den Anschlussstellen Urbach und Schorndorf-Haubersbronn geriet er mit seinem Smart ins Schleudern, kam von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Schutzplanken. An dem Pkw entstand Totalschaden. Der 27-Jährige verletzte sich leicht.

Urbach: Feuerwehreinsatz

Feuerwehr und Polizei rückten am Donnerstagmorgen zu einer Firma in die Wasenstraße aus. Dort entstand gegen 5.45 Uhr an einer Spritzgussmaschine eine größere Rauchentwicklung. Vermutlich war ein technischer Defekt die Ursache. Mitarbeiter löschten die Maschine selbst. Der Schaden kann noch nicht beziffert werden. Personen wurden nicht verletzt. Die Feuerwehr war mit vier Fahrzeugen und 25 Einsatzkräften vor Ort.

