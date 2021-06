Polizei Essen

POL-E: Essen: Falsche Polizisten machen in Frohnhausen Beute - Zeugen gesucht 45145 E-Frohnhausen:

Essen (ots)

Falsche Polizisten machten Montagmittag (31. Mai), im Essener Stadtteil Frohnhausen, Beute. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 16 Uhr kehrte eine ältere Dame mit ihrem Rollator zu ihrer Wohnung auf der Lübecker Straße zurück. Vor Ihrer Tür sprachen sie zwei Männer an. Angeblich seien sie Polizisten. Man sei in die Wohnung der Rentnerin eingebrochen. Nun müsse sie nachschauen, ob die Einbrecher erfolgreich waren. Die 88-Jährige nahm den Unbekannten deren Geschichte ab und ließ sie gutgläubig rein. Während einer der Männer die Seniorin ablenkte, gelang es dem anderen Bargeld zu finden. Mit der Beute flüchtete das Duo über die Mülheimer Straße in Richtung Wickenburg.

Die Flüchtigen sollen zirka 26 bis 30 Jahre alt und ungefähr 1,7 Meter groß sein. Beide haben eine stämmige Statur sowie einen dunklen Teint. Einer war mit einem grünen T-Shirt bekleidet.

Hinweise nimmt die Polizei Essen unter der Rufnummer 0201/829-0 entgegen. / MUe.

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell