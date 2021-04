Polizei Paderborn

POL-PB: Senior (86) drei Wochen nach Pedelec-Unfall in Klinik verstorben

Paderborn (ots)

(mb) Nach einem Verkehrsunfall auf dem Diebesweg vom 01.04.2021 ist ein 86-jähriger Elektroradfahrer infolge seiner schweren Verletzungen am Freitag (23.04.2021) in einem Bielefelder Krankenhaus gestorben. (Polizeibericht vom 01.04.2021: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/55625/4880190)

Der Unfall hatte sich an Gründonnerstag gegen 10.25 Uhr ereignet. Der Senior war mit seinem Elektrofahrad am Diebesweg in Richtung Senne unterwegs und wollte an der Einmündung Hatzfelder Straße vermutlich vom Radweg nach links abbiegen. Dabei wurde er von einem Lieferwagen erfasst. Der 29-jährige Renault-Trafic-Fahrer hatte noch versucht, nach links auszuweichen, konnte die Kollision mit dem Pedelec-Fahrer aber nicht mehr verhindern. Der Senior war mit dem ungeschützten Kopf aufgeschlagen und hatte schwere Verletzungen erlitten. Er kam zunächst in ein Paderborner Krankenhaus und wurde später nach Bielefeld verlegt.

