Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Landesreiterstaffel im Billiger Wald eingesetzt - Hinweise erbeten

Bild-Infos

Download

Euskirchen-Billig (ots)

Aufgrund mehrerer Sachbeschädigungen an Hochsitzen (17) und Funden von mehreren Giftködern am Waldrand im Billiger Wald in Euskirchen, setzt die Kreispolizeibehörde Euskirchen zur Unterstützung bei der Aufklärung der Taten die Landesreiterstaffel NRW ein.

An mehreren Tagen zu unterschiedlichen Zeiten werden die Reiter mit ihren Dienstpferden im Einsatz sein.

Ihren ersten Einsatztag hatte die Landesreiterstaffel am heutigen Mittwoch.

Die Polizei Euskirchen erhofft sich dadurch unter anderem, dass Spaziergänger, Hundebesitzer und alle Waldbesucher beim Kontakt mit den Reitern Hinweise geben, die Ermittlungsansätze bringen.

Bisherige Hinweise führten nicht zur Aufklärung der Taten.

Verdächtige Beobachtungen und Hinweise nimmt die Polizei Euskirchen auch weiterhin telefonisch unter 02251-799-570 oder 02251-799-0 sowie per Email unter poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell