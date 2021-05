Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Transporter in Neustrelitz in Brand gesetzt

Neubrandenburg (ots)

Bisher unbekannte Täter setzten am 30.04.2021 gegen 23:50 Uhr auf einem Firmengelände in Neustrelitz einen Transporter der Marke Iveco in Brand. Polizeibeamte trafen als erste am Brandort ein. Sie konnten den Brand durch den Einsatz eines Feuerlöschers löschen und somit ein Übergreifen der Flammen auf das Schleppdach, unter welchem der Transporter stand, verhindern. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 5000,- Euro. Löscharbeiten der FFW Strelitz-Alt, welche ebenfalls zum Brandort gerufen wurden, waren nicht mehr erforderlich. Zur Ermittlung der Brandursache kam der Kriminaldauerdienst Neubrandenburg zum Einsatz.

