Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: PKW-Fahrer stößt mit PKW im Gegenverkehr zusammen

Heringsdorf (ots)

Am 29.04.2021 gegen 16:10 Uhr kam es in der Ahlbecker Straße in 17454 Zinnowitz zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei PKW. Der 64-jährige deutsche Fahrzeugführer eines PKW VW befuhr die Ahlbecker Straße (B111) aus Richtung Zempin kommend in Richtung Wolgast. Auf Grund von Sekundenschlaf kam er nach links von seiner Fahrspur ab. Dort stieß er mit einem im Gegenverkehr befindlichen PKW Audi eines 72-jährigen deutschen Fahrzeugführers zusammen. Und in der weiteren Folge mit gegen eine Straßenlaterne. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 16.000,-EUR. Personen wurden keine verletzt.

Im Auftrag Jens Unmack Erster Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell