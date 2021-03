Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Nach Klingelstreichen Hunde auf Jugendliche gehetzt

Lkw beschädigt

Hemer (ots)

Nach mehreren "Klingenstreichen" hat ein 56-jähriger Hemeraner Gegenmaßnahmen ergriffen und sich damit wiederum eine Anzeige der 15 und 16 Jahre alten Jugendlichen zugezogen. Vor sechs Wochen seien sie erwischt worden, erklärten die Jugendlichen der Polizei. Darauf habe der Hausbesitzer seine Hunde auf sie gehetzt, mit einer Schreckschusswaffe in die Luft geschossen und ihnen Prügel angedroht. Am Freitag sei er mit dem Auto hinter ihnen her gefahren. Einen der Jugendlichen habe er so heftig gegen einen Laternenmast gestoßen, dass dieser nun Schmerzen habe. Die Jugendlichen erstatteten zusammen mit ihren Eltern Anzeige wegen Körperverletzung.

Zwischen Freitag- und Sonntagmittag haben sich Unbekannte an einem an der Schottlandstraße geparkten Lkw zu schaffen gemacht. Sie stahlen das vordere Kennzeichen, beschädigten den linken Außenspiegel, rissen die gelbe Rundumleuchte vom Dach der Fahrerkabine und schmissen sie auf ein angrenzendes Grundstück. Dabei beschädigten sie dort auch noch einen abgestellten Wohnwagen. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 9099-0.

