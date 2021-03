Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrüche in leeres Haus und Wochenendhäuschen

Plettenberg (ots)

Ein unbekannter Täter ist zwischen dem 7. März und dem vergangenen Samstagmittag in ein leerstehendes Haus an der Bahnhofstraße eingedrungen. Er entwendete aus dem Dachgeschoss für Sanierungsarbeiten bereit gelegte, neuwertige Elektro-Werkzeuge (Makita-Akkuschrauber, Werkzeugkasten und Unkrautbenner).

Innerhalb der letzten drei Wochen schlugen unbekannte Täter eine Scheibe eines Wochenendhäuschens in einer Kleingartenanlage am Höhenweg ein. Der/die Personen nächtigten dort. Im Nachgang an den Einbruch wurde auch noch eine Kettensäge entwendet.

Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise unter Telefon 9199-0.

