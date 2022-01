Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Anröchte - Waffenfund

Anröchte (ots)

Ein psychisch auffälliger, 39-jähriger Mann wurde am Sonntag (2. Januar 2022) gegen 08.45 Uhr im Rahmen eines Einsatzes in Anröchte in Gewahrsam genommen. Nach Benachrichtigung des Ordnungsamtes wurde er in eine psychiatrische Anstalt eingewiesen. Im Rahmen der Wohnungsdurchsuchung fanden die Beamten Waffen und augenscheinliche Selbstlaborate, woraufhin die Sprengstoffgruppe des Landeskriminalamtes angefordert wurde, um eine fachgerechte Bewertung und Sicherstellung der Gegenstände vornehmen zu können. Ein aufgefundener Gegenstand wurde sicherheitshalber von den Experten in der Feldflur gesprengt. Aufgefundene Waffen durch die Beamten sichergestellt. (reh)

