Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Polizei sucht im Rahmen einer Öffentlichkeitsfahndung diese Frau (Nachtrag)

Lippstadt (ots)

Nach Zeugenhinweisen konnte die Tatverdächtige aus der Öffentlichkeitsfahndung vom gestrigen Tag (14.12.2021) bezüglich des Diebstahls und der missbräuchlichen Nutzung einer EC-Karte in Lippstadt am 10. und 11. August 2021, identifiziert werden. Die Polizei bedankt sich hiermit für die Mitwirkung in der Bevölkerung und bittet alle Medien, dass Bild der Frau auf ihren Internetseiten zu löschen. (reh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell