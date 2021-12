Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Gullideckel in Schaufensterscheibe geworfen - Pullover gestohlen

Soest (ots)

Durch ein lautes klirrendes Geräusch in der Jakobistraße wurde ein Zeuge auf einen Einbruch am Dienstag (14. Dezember 2021), gegen 23.20 Uhr, in das dortige Bekleidungsgeschäft aufmerksam. Ein dunkel gekleideter Tatverdächtiger hatte vor dem Geschäft einen Gullideckel ausgehoben und in die Schaufensterscheibe geworfen. Nachdem er sich im Inneren kurz aufhielt, rannte er in Richtung Innenstadt über die Paulistraße davon. Auf seinem Fluchtweg verlor er noch von seiner Beute zwei Pullover der Marke "VANS". Nach ersten Erkenntnissen fehlten nach dem Einbruch noch vier weitere Pullover dieser Marke. Weitere Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 02921-91000 entgegen. (reh)

