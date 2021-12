Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Ense-Höingen - Einbruch in Einfamilienhaus

Ense (ots)

Mehrere Hebelspuren an einer Terrassentür zeugen von einem Einbruch in ein Einfamilienhaus am Dienstag (14. Dezember 2021) zwischen 15.30 Uhr und 21 Uhr in der Hülshoff-Straße in Höingen. Nach ersten Erkenntnissen machten die Einbrecher jedoch keine Beute. Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 02922-91000 entgegen. (reh)

