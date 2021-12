Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Vorgedrängelt

Soest (ots)

Zu einem größeren Einsatz der Polizei kam es am Dienstag (14. Dezember 2021), gegen 12.22 Uhr, in der Zentralen Unterbringungseinrichtung in Soest am Belgierweg. Ursprung einer handfesten Auseinandersetzung einer größeren Gruppe von circa 30 Teilnehmern war das Vordrängeln einer Person bei der Essensausgabe. Die daraus resultierenden Streitigkeiten zwischen einer libanesischen und afghanischen Familie wurden unter anderem mit Stühlen und Essbesteck ausgetragen. Nach den Streitigkeiten kamen sechs Personen zur weiteren Untersuchung vorsorglich in umliegende Krankenhäuser. (reh)

