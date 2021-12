Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Polizei sucht im Rahmen einer Öffentlichkeitsfahndung diese Frau

Lippstadt (ots)

Die Kriminalpolizei sucht nach dem Diebstahl eines Portemonnaies und der anschließenden Verwendung einer EC-Karte am 10. und 11. August 2021 an zwei Geldautomaten in Lippstadt, die auf der Fahndungsseite ( https://polizei.nrw/fahndung/71027 )abgebildete Tatverdächtige. Die Staatsanwaltschaft versucht nun mit einem Beschluss des zuständigen Amtsgerichtes zur Öffentlichkeitsfahndung den Diebstahl und den Computerbetrug zu klären. Zeugen, die Hinweise auf die Identität der abgebildeten Frau nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 02941-91000 entgegen. (reh)

