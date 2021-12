PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Einbrecher in Flörsheim +++ Diebstahl aus Pkw +++ Weihnachtsbaum gestohlen +++ Pkw zerkratzt

Hofheim (ots)

1. Einbruch in Wohnung, Flörsheim am Main, Heinrich-Dreisbach-Weg, Mittwoch, 01.12.2021, 13:00 Uhr bis 15:30 Uhr

(fh)Am Mittwochnachmittag sind Einbrecher im Heinrich-Dreisbach-Weg in Flörsheim in eine Wohnung eingebrochen. In der Zeit von 13:00 Uhr bis 15:30 Uhr nutzten die Einbrecher die Abwesenheit der Wohnungsinhaberin aus und öffneten die Wohnungstür im Obergeschoss. Wie die Täter zuvor in das Mehrfamilienhaus gelangten, ist bislang nicht bekannt. In der Wohnung angekommen, durchsuchten die Einbrecher mehrere Räume und entwendeten unter anderem Schmuck, Bargeld und Kleidung im Gesamtwert von mehreren Tausend Euro. Im Anschluss gelang den Einbrechern mit ihrer Beute die Flucht.

Die Kriminalpolizei in Hofheim bittet Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Telefonnummer (06192) 2079-0 zu melden.

2. Laptop aus Pkw gestohlen, Kriftel, Gundelhardstraße, Mittwoch, 01.12.2021, 17:45 Uhr bis 18:30 Uhr

(fh)Am Mittwochabend kam es in der Gundelhardstraße in Kriftel zum Diebstahl aus einem geparkten Fahrzeug. Im Zeitraum von 17:45 Uhr bis 18:30 Uhr begaben sich die unbekannten Diebe zu einem blauen BMW und entwendeten auf bislang unbekannte Art und Weise einen Laptop aus dem Kofferraum. Am Pkw entstand dabei kein Sachschaden. Der Wert des portablen Computers beläuft sich auf etwa 1.500 Euro.

Die Kriminalpolizei in Hofheim bittet Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Telefonnummer (06192) 2079-0 zu melden.

3. Diebe stehlen Weihnachtsbaum, Hochheim am Main, Breslauer Ring, Mittwoch, 01.12.2021, 00:00 Uhr bis 07:15 Uhr

(fh)In der Nacht zum Mittwoch machten sich Diebe in Hochheim die Vorweihnachtszeit zu Nutze und stahlen aus einem Vorgarten einen Weihnachtsbaum. Die Unbekannten suchten zunächst im Schutze der Dunkelheit das Grundstück in der Breslauer Straße auf. Dort durchtrennten sie das Stromkabel der Lichterkette des Baumes und stahlen die Tanne samt Weihnachtsschmuck. Im Anschluss Durch das Abtrennen des Stromkabels kam es zu einem Funkensprung, bei dem die Wand des Hauses leicht beschädigt wurde.

Die Polizeistation Flörsheim nimmt Hinweise zu dem Vorfall unter der Telefonnummer (06145) 5476-0 entgegen.

4. Sachbeschädigung an Kraftfahrzeug, Flörsheim am Main, Wicker, Taunusstraße, Dienstag, 30.11.2021, 19:00 Uhr bis 22:00 Uhr

(fh)Am späten Dienstagabend wurde ein geparktes Fahrzeug auf dem Flörsheimer Friedhofsparkplatz mutwillig beschädigt. Im Zeitraum von 19:00 Uhr bis 22:00 Uhr zerkratzten die bislang unbekannten Täter den schwarzen VW Tiguan auf dem Parkplatz im Bereich der Taunusstraße und verursachten dabei einen Sachschaden in Höhe von circa 3.000 Euro. Im Anschluss gelang den Tätern unbemerkt die Flucht.

Die Polizei in Flörsheim bittet Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Telefonnummer (06145) 5476-0 zu melden.

