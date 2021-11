PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Diebe stehlen Edelmetalle +++ Diebstahl aus Umkleidekabine +++ Autofahrer flieht nach Unfall

Hofheim (ots)

1. Edelmetalldiebe unterwegs, Kriftel, Mainstraße, Donnerstag, 25.11.2021, 16:15 Uhr bis 16:30 Uhr

(fh)Am Donnerstagnachmittag haben drei bislang unbekannte Täter Edelmetalle von einem Firmengelände in der Mainstraße in Kriftel gestohlen. Im Zeitraum von 16:15 Uhr bis 16:30 begaben sich die unbekannten Täter mit einem weißen Transporter samt ausländischem Kennzeichen auf das Gelände der Firma. Dort sammelten sie diverse Edelmetalle im Wert von einigen Hundert Euro und beluden damit ihren Transporter. Im Anschluss gelang ihnen in unbekannte Richtung die Flucht.

Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zum Fahrzeug oder der Tat geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06192) 2079-0 mit der Polizeistation Hofheim in Verbindung zu setzen.

2. Diebstahl aus Umkleidekabine, Hochheim am Main, Burgeffstraße, Montag, 29.11.2021, 08:45 Uhr bis 09:15 Uhr

(fh)Am Montagmorgen wurden mehrere Gegenstände aus der Umkleidekabine einer Schuleinrichtung in der Burgeffstraße in Hochheim gestohlen. Die unbekannten Täter suchten die Umkleidekabine der Förderschule auf, welche sich im Schulgebäude befindet und an ein Hallenbad angrenzt und entwendeten dabei Mobiltelefone, eine Uhr sowie eine Geldbörse samt Inhalt im Gesamtwert von einigen Tausend Euro. Den Dieben gelang daraufhin unbemerkt die Flucht.

Hinweisgeberinnen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeistation Flörsheim unter der Telefonnummer (06145) 5476-0.

3. Fahrzeugführer kommt Pflichten nicht nach und flieht, L3017 bei Hofheim-Wallau / Höhe Auffahrt A 66, Sonntag, 28.11.2021, 15:00 Uhr

(fh)Am Sonntagnachmittag verursachte ein Autofahrer auf der L3017 bei Wallau einen Auffahrunfall, erweckte zunächst den Eindruck er wolle sich mit der Unfallgegnerin austauschen und trat dann doch die Flucht an. Gegen 15:00 Uhr hielt eine 56 Jahre alte Frau mit ihrem roten Skoda Fabia an einer rotgeschalteten Ampel auf der L3017 in Höhe der Auffahrt zur Autobahn 66. Hierbei fuhr der Dame ein grauer Pkw in das Heck ihres Fahrzeugs. Am Skoda entstand Sachschaden in Höhe von mehreren Hundert Euro. Im Anschluss seien beide Beteiligten ausgestiegen um die Personalien auszutauschen. Während des Gespräches sei der Unfallgegner, bei dem es sich um einen etwa 60 Jahre alten Mann mit braunen Haaren gehandelt haben soll, plötzlich in sein Fahrzeug gestiegen und davongefahren. Der korrekte Austausch der erforderlichen Daten war somit nicht möglich. Zu dem unfallverursachenden Pkw ist das Teilkennzeichen "HG" für Bad Homburg bekannt.

Der Regionale Verkehrsdienst in Hattersheim nimmt Zeugenhinweise unter der Telefonnummer (06190) 9360-45 entgegen.

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell