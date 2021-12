POL-MTK: Einbrecher wird überrascht +++ Diebstahl in Tierarztpraxis +++ E-Bike aus keller entwendet +++ Mehrere Verletzte bei Unfall

PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

1. Einbrecher trifft auf Hausbewohner, Hofheim am Taunus, Im Langgewann, Mittwoch, 01.12.2021, 00:30 Uhr

(fh)In der Nacht zum Mittwoch wurde ein Einbrecher in Hofheim von einem Hausbewohner entdeckt. Der unbekannte Mann suchte gegen 00:30 Uhr ein Mehrfamilienhaus in der Straße "Im Langgewann" in Hofheim auf. Dort näherte er sich über die Terrasse der Wohnung des Geschädigten und machte sich sogleich an der Jalousie zu schaffen. Der Bewohner bemerkte dies und ließ seinerseits die Jalousie von innen hochfahren. Hierbei entdecke er den Einbrecher und konnte diesen so in die Flucht schlagen. Auf seiner Flucht entwendete der Unbekannte eine Grillabdeckung im Wert von etwa 100 Euro. Bei dem Täter soll es sich um einen schlanken, etwa 20-30 Jahre alten und etwa 180 cm großen Mann gehandelt haben. Er habe bei der Tatausführung eine schwarze Kapuzenjacke mit rotem Emblem im Schulterbereich getragen.

Die Hofheimer Kriminalpolizei nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06192) 2079-0 entgegen.

2. Diebe suchen Tierarztpraxis auf, Hofheim-Marxheim, Marbodstraße, Dienstag, 30.11.2021, 17:00 Uhr

(fh)Am Dienstagnachmittag suchte ein Diebespaar eine Tierarztpraxis in Marxheim auf und stahl in einem unbemerkten Augenblick die Kasseneinnahmen. Gegen 17:00 Uhr betrat das Duo die Praxis in der Marbodstraße und gab gegenüber einer Mitarbeiterin an, man wolle ein Katzenfutter erwerben. Als die Tierarzthelferin daraufhin im Lager verschwand, nutzten die dreisten Diebe die Gelegenheit und stahlen aus der Kasse der Praxis Bargeld in Höhe von rund 500 Euro. Im Anschluss gelang den Unbekannten die Flucht. Nach Angaben der Mitarbeiterin soll es sich um einen Mann und eine Frau gehandelt haben. Die weibliche Person sei etwa 170 cm bis 180 cm groß und rund 30 Jahre alt. Sie sei mit einem schwarzen Mantel, einer Wollmütze und einer OP-Maske bekleidet gewesen. Der Mann sei etwa 30 Jahre alt und 180 cm groß. Er habe zur Tatzeit schwarze Oberbekleidung und ebenfalls eine OP-Maske getragen.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06192) 2079-0 mit der Polizeistation Hofheim in Verbindung zu setzen.

3. E-Bike aus Keller gestohlen, Bad Soden am Taunus, Wiesbadener Weg, Montag, 29.11.2021, 18:00 Uhr bis Dienstag, 30.11.2021, 12:00 Uhr

(fh)In der Nacht von Montag auf Dienstag brachen unbekannte Täter in den Keller eines Bad Sodener Mehrfamilienhauses ein und entwendeten ein E-Bike. Die Unbekannten suchten das in der Wiesbadener Straße gelegene Wohnhaus auf und gelangten in einem unbemerkten Moment in den Keller. Dort brachen sie gewaltsam in das Kellerabteil der Geschädigten ein und durchtrennten das Vorhängeschloss eines Elektrofahrrads. Im Anschluss flüchteten sie mit dem Fahrrad in unbekannte Richtung. Zum jetzigen Zeitpunkt können noch keine Angaben zum Wert des Zweirads gemacht werden.

Die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Eschborn hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06196) 6576-0.

4. Karambolage mit mehreren Verletzten, L 3005, Eschborn Richtung Rödelheim, Dienstag, 30.11.2021, 18:00 Uhr

(fh)Am Dienstagabend kam es auf der L 3005 vor dem Nordwestkreuz Frankfurt zwischen Eschborn und Rödelheim zu einer Karambolage mit drei beteiligten Fahrzeugen und mehreren leicht Verletzten. Alle drei beteiligten Fahrzeuge fuhren auf der Landesstraße von Eschborn in Richtung der Autobahnauffahrt auf ein Stauende zu. Ein 36-Jähriger Frankfurter hielt am Stauende mit seinem Mini Cooper an. Hinter ihm fuhr ein 37 Jahre alter Mann mit seinem VW Golf, welcher ebenfalls abbremste. Der dritte im Bunde war ein 34 Jahre alter Dillenburger, dem es aus bislang ungeklärter Ursache nicht rechtzeitig gelang zu bremsen, sodass er auf den VW auffuhr. Dieser wiederum wurde auf den Mini Cooper geschoben. Bei dem Zusammenstoß verletzten sich alle drei Fahrzeugführer leicht und mussten in umliegende Krankenhäuser gebracht werden. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 30.000 Euro. Alle drei Fahrzeuge mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Für den Zeitraum der Unfall- und Abschleppmaßnahmen musste eine Spur der L 3005 gesperrt werden.

