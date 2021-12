Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Werl - Polizei bittet Autofahrerin sich zu melden - Zeugen gesucht

Werl (ots)

Am Samstag (11. Dezember 2021) befuhr eine 72-jährige Frau mit ihrem elektrischen Rollstuhl die Unnaer Straße Richtung stadteinwärts. Als gegen 09.30 Uhr, die Rollstuhl-Fahrerin die untergeordnete Einmündung zur Lindenallee queren wollte, fuhr die Fahrerin eines grauen Wagens mit Lippstädter Kennzeichen (LP) forsch aus der Lindenallee heraus. Hierdurch erschrak sich die 72-Jährige und versuchte durch eine Lenkbewegung mit ihrem Rollstuhl einen Zusammenstoß zu verhindern, wodurch sie zu Fall kam und sich leicht verletzte. Gesicherte Erkenntnisse, ob es zu einem Kontakt zwischen der Rollstuhl-Fahrerin und dem Wagen gekommen war, liegen bislang nicht vor. Nachdem die Autofahrerin und eine weitere Frau der Rentnerin hochgeholfen hatten, fuhr die Autofahrerin aufgrund ihres Termindrucks weiter, ohne der 72-Jährigen ihre Personalien mitzuteilen. Die Fahrerin des grauen Wagens war circa 25 Jahre alt, schätzungsweise 175 - 180 cm groß, hatte schwarzes, langes Haar und sprach akzentfreies Deutsch. Die Kriminalpolizei bittet die Autofahrerin, die zweite Frau am Unfallort und weitere Zeugen, sich mit der Polizei unter der Telefonnummer 02922-91000 in Verbindung zu setzen. (reh)

