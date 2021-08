Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Brennende Mülltonnen - Ursache noch unklar

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Theodor-Heuss-Straße

01.08.2021, 04.10 Uhr

Aus bisher unbekannte Ursache geriet Samstagnacht in der Theodor-Heuss-Straße eine Mülltonne in Brand und wurde vollständig zerstört. Zwei weitere wurden ebenfalls erheblich beschädigt. Personen wurden nicht verletzt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

In der Nacht wurde bei der Berufsfeuerwehr Wolfsburg der Brand einer Papiertonne in der Theodor-Heuss- gemeldet. Den Einsatzkräften gelang es zügig, den Brand zu löschen. Nach Beendigung der Löscharbeiten wurde eine völlig zerstörte Papiertonne sowie zwei erheblich durch das Feuer in Mitleidenschaft gezogene Mülltonnen festgestellt. Wie und ob der Brand in der Papiertonne entstanden ist, wird derzeit durch die Polizei ermittelt.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell