POL-WOB: Unbekannte sprengen Geldautomaten - Täter flüchtig

Wolfsburg (ots)

Helmstedt, Magdeburger Berg

Unbekannte Täter sprengten am Sonntagabend einen Geldautomaten in der Einkaufspassage Magdeburger Berg. Die Höhe der Beute ist derzeit unklar. Die Täter sind flüchtig. Die Ermittlungen dauern an.

Am Sonntagabend gelangten Täter in die Einkaufspassage, nachdem sie ein Fenster aufgebrochen hatten. Danach sprengten sie einen zwischen einem Bekleidungsgeschäft und einem Optiker stehenden Geldautomaten und entwendeten die darin befindlichen Geldkassetten mit Bargeld. Über eine rückwärtige Notausgangstür in Höhe des Mitarbeitereinganges konnten sie unerkannt fliehen. Die genaue Schadenshöhe wird noch ermittelt. Es ist nicht auszuschließen, dass ein Täter den Bereich im Vorfeld oder bei der Tatbegehung beobachtet hat. Zeugen, die zur Tatzeit im Bereich Magdeburger Tor/Magdeburger Berg verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge bemerkt haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Helmstedt unter der Telefonnummer 05351/521-0 zu melden.

