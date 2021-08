Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz vor dem HOL'AB! Getränkemarkt in Helmstedt

Helmstedt (ots)

Am Samstag, 31. 07.2021, kam es gegen 10:30 Uhr auf dem Parkplatz vor dem HOL'AB! Getränkemarkt zu einer Verkehrsunfallflucht. Dabei wurde durch einen unbekannten Fahrzeugführer ein dort geparkter blauer VW Bus an der Beifahrertür beschädigt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Helmstedt unter Tel. 05351-5210 in Verbindung zu setzen.

