Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Warstein-Belecke - BMW gestohlen - Kontrollanrufe?

Warstein (ots)

In der Nacht zu Dienstag (14. Dezember 2021), zwischen 00.45 Uhr und 07.45 Uhr, wurde aus einer Garagenzufahrt in der Straße "Zur Alten Sellerschule" ein grauer BMW 320 Kombi mit dem amtlichen Kennzeichen SO-AE 223 entwendet. Der Wagen verfügte über ein "Keyless-go-System". Der Eigentümer gab gegenüber der Polizei an, dass er in der Vorzeit häufiger nachts, zwischen 2 Uhr und 4 Uhr, Anrufe von einer unbekannten Telefonnummer erhalten hatte. Die Beamten gehen davon aus, dass die Täter hiermit prüfen wollten, ob der Halter zu Hause ist. Die Kriminalpolizei rät im Falle eines solchen Schlüsselsystems über die Anschaffung einer speziellen Aufbewahrungsbox oder ein spezielles Schlüsseletui nachzudenken. Hierdurch können Reichweitenscanner nicht mehr auf die Daten des Schlüssels zugreifen. Zeugen, die Hinweise auf den Diebstahl oder den Verbleib des BMWs geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02902-91000 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen. (reh)

