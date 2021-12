Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Verkehrsunfall - Fußgängerin angefahren

Lippstadt (ots)

Eine schwer verletzte Fußgängerin bilanzierte die Polizei nach einem Verkehrsunfall am Dienstag (14. Dezember 2021), gegen 8.50 Uhr, auf der Overhagener Straße/Curiestraße. Eine 36-jährige Lippstädterin befuhr zuvor mit ihrem Wagen die Curiestraße und hielt an der Kreuzung zur Overhagener Straße bei Rotlicht an. Als die Ampel auf Grünlicht wechselte, setzte sie ihre Fahrt fort, um nach links auf die Overhagener Straße abzubiegen. Auf Höhe der dortigen Querungshilfe übersah sie eine 61-jährige Fußgängerin aus Lippstadt zu spät. Diese wollte die Straße ihrerseits mit dem Grünlicht für Fußgänger gerade passieren. Durch den folgenden Zusammenstoß wurde die Fußgängerin auf der Motorhaube des Wagens aufgeladen und anschließend zu Boden geschleudert. Ein Rettungswagen brachte die Schwerverletzte zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. (reh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell